Нурбек Карабала о финале гран-при АСА: «Я думал, что этот бой не состоится»

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала сделал свой прогноз на финал гран-при АСА Артем Резников – Эдуард Вартанян:

«Очень интересный бой, но, если честно я думал, что он не состоится. Вартанян говорил, что ляжет на операцию, и что очень иронично именно на шею. Почему-то я думал, что он не успеет восстановиться, но он уже прошел взвешивание и за это ему респект. Слишком многое на кону, и Артем думаю готов как никогда. Скорее всего Резников будет работать вторым номером и конечно же хочет Эдуард этого или нет он пройдет в ноги, и думаю со второго раза он сделает свой фирменный «СЕВЕР-ЮГ».

Мы болеем за Артема, и конечно же хотим, что бы он победил, единственное чуть опасно, операция на шее у Эдуарда, физика Темы может нанести ему травму»

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