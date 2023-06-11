Временный чемпион АСА в легком весе Коков о финале гран-при: «Выиграет Вартанян»
Прогноз на финал Гран-При в легком весе от временного чемпиона АСА этого дивизиона – Мухамеда Кокова:
«Думаю, в процентном соотношении 70 на 30 решением выиграет Вартанян»
Бой состоится 16 июня в Сочи.
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