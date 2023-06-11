Временный чемпион АСА в легком весе Коков о финале гран-при: «Выиграет Вартанян»

Прогноз на финал Гран-При в легком весе от временного чемпиона АСА этого дивизиона – Мухамеда Кокова:

«Думаю, в процентном соотношении 70 на 30 решением выиграет Вартанян»

Бой состоится 16 июня в Сочи.

«Жумагулов не только может остаться в UFC, но и ворваться в ТОП-10». Алиби Идрис о Жумагулове, бое с бразильцем, Bellator и продаже чемпионского пояса

«Борьба решает?». Бойцы сделали прогноз на финал гран-при АСА Резников – Вартанян

💥 Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в июне-2023: Жумагулов в UFC, Резников в Гран-при ACA и турнир Naiza+Ural FC