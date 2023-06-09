Нурбек Карабала про Артема Резникова: «Он легковес с физухой тяжа»
Президент лиги NAIZA о финале гран-при АСА, в котором подерутся Артем Резников и Эдуард Вартанян:
«Думаю, Резников обязательно сделает «СЕВЕР-ЮГ», главное, чтобы не травмировалась шея у Эдуарда. Все, кто боролся с Темой говорят, что это легковес с физухой тяжа»
Бой состоится 16 июня на турнире в Сочи.
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