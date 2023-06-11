Магомед Исмаилов про бой Резников – Вартанян: «Мое предпочтение уходит Артему»

Теги MMA Эдуард Вартанян ACA Магомед Исмаилов Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Известный боец ММА Магомед Исмаилов сделал прогноз на финал гран-при лиги АСА Артем Резников – Эдуард Вартанян:

«Интересное противостояние. Чуть-чуть на 2 процентика мое предпочтение уходит Артему Резникову. Но не факт, что так будет. Посмотрим»

Бой состоится 16 июня в Сочи.

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