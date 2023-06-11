Чемпион АСА Абдулвахабов о бое Резников – Вартанян: «Эдуард сделает все, чтобы не попасть на «север-юг»

Теги MMA Эдуард Вартанян ACA Sports.ru - Казахстан Абдул-Азиз Абдулвахабов Артем Резников Спорт Казахстана

Прогноз на финал Гран-При в легком весе от чемпиона АСА в этой весовой категории – Абдул-Азиза Абдулвахабова:

«Бой очень интересный. Сам жду, кто станет обладателем титула гран-при в моем весе. Предполагаю, что Вартанян заберет. Более опытный, что дрался в пяти-раундовых боях. И если бой продлится все пять раундов – опыт на его стороне. Каждый из них может удосрочить и у каждого из них – свои коронки. Если Вартанян попадется на север-юг – выйти будет тяжело. Думаю, Эдуард сделает все возможное, чтобы не попасть на коронку. Он выносливее и единогласным решением заберет».

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