Шавкат Рахмонов: «Приятно, что в моем первом бою в MMA секундантом был Абдулманап Нурмагомедов»

Шавкат Рахмонов рассказал, что его секундантом в первом бою в MMA был Абдулманап Нурмагомедов.

– Как это получилось?

– Это был мой дебютный бой. Моим личным тренером тогда был Баян Маратович Жангалов. Тогда нам понадобился второй секундант. Анатолий Ким (Президент федерации ММА Казахстана) попросил Абдулманапа Нурмагомедова, чтобы он мне помог. Он согласился. Было приятно, – отметил Рахмонов.

Казахстанский боец дебютировал в ММА в 2014 году на турнире M-1 Challenge 52. Он дрался с Адамом Тусровым в поединке, который состоялся в Назрани (Россия) и закончился победой Шавката сабмишеном.

«Будет жаркое противостояние». Президент NAIZA Нурбек Карабала о совместном турнире с URAL FC

«Борьба решает?». Бойцы сделали прогноз на финал гран-при АСА Резников – Вартанян

💥 Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в июне-2023: Жумагулов в UFC, Резников в Гран-при ACA и турнир Naiza+Ural FC