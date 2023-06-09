Шавкат Рахмонов о следующем сопернике: «Пока сложно что-то сказать»

Боец MMA Шавкат Рахмонов прокомментировал информацию о следующем сопернике в UFC.

«Честно скажу, по сопернику — в целом, ничего неизвестно. Пока сложно что-то сказать. Ждем, что получится. Конечно, хочется выйти против соперника с высоким рейтингом, потому что есть цель — побыстрее привезти пояс UFC.

Чаще всего UFC принимают другие решения, но наша задача — просить у них более сильного соперника, чтобы быстрее выйти на титульник», – сказал казахстанец.

Напомним, Рахмонов в последнем бою победил Джеффа Нила удушающим в третьем раунде на UFC 285. Эта победа стала 17-й в карьере бойца (все – досрочно).

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