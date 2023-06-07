Сагиндык Мекеев о слабых сторонах Шавката Рахмонова: «Радует, что с ним сейчас занимается Эдуард Базров»

Заслуженный тренер РК, президент Федерации панкратиона Сагиндык Мекеев о слабых сторонах Шавката Рахмонова:

«Шавкат растет, было немного страшновато за его обмен с Нилом. Не хотелось бы этого, больше хотелось бы, чтобы он следовал своей тактики, не вступая в размены, тем более его впереди ждут более сильные соперники. У него цель – титул UFC, но для этого нужно много работать. Меня радует, что с ним сейчас занимается Эдуард Базров. Я знаю слабые места Шавката, Эдуард их знает. На руках Шавкат может перебить, но борьбу нужно чувствовать, только одной защитой от тейкдаунов не выиграешь»

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