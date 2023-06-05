Ильяр Асханов о бое с Соломоновым: «Победитель станет претендентом на пояс, так что мотивация запредельная»

19 июня в рамках главного поединка турнира BRAVE CF 71 казахстанец Ильяр Асханов (12-4) проведет бой против украинца Омара Соломонова (11-2).

Казахстанец поделился своими ожиданиями от боя:

«Соломонов – хороший боец, сильный, работает уверенно: как в ударной технике, так и в борцовской. Я серьезно готовлюсь к предстоящему поединку и здесь не будет никакой недооценки оппонента. Подготовку проходил в Алмате, с нашими хорошими, топовыми бойцами. Времени на полноценную подготовку вполне достаточно. То, что наш поединок – главный бой вечера, на меня это психологически не давит: на опыте уверенно выйду. Я уже дрался в титульных поединках, так что никакой скованности не возникнет. Ходили разговоры о том, что победитель нашей пары станет претендентом на чемпионский пояс, так что мотивация запредельная»

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