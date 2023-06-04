Нуржан Жолдыбай после победы на Alash Pride: «Я готов к бою за титул»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Alash Pride Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Нуржан Жолжыбай нокаутировал кыргыза Мелесбека Абдрахманова в рамках главного боя турнира Alash Pride 85 в Кентау.

После боя казахстанец обратился к президенту лиги Данияру Каскарауову:

«Данияр мырза, я готов к бою за титул»

 

Первый соперник Асу Алмабаева в UFC: четырежды дрался с противниками Жумагулова, а сейчас работает учителем в школе 

«У меня есть цели в Alash Pride. Все услышите после боя». Нуржан Жолдыбай о бое в Кентау, подготовке с Кабдрахмановым и поединке Жумагулова в UFC

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