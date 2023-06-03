Нуралы Алип стал чемпионом России в составе «Зенита»

Казахстанский защитник «Зенита» Нурали Алип завоевал золотые медали РПЛ.

В заключительном, 30-м туре РПЛ Алип вышел в стартовом составе клуба в матче против «Факела» (1:0).

Это второе подряд чемпионство казахстанского защитника в составе петербургского клуба.

Статистику игрока можно увидеть тут.