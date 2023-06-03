Нуралы Алип стал чемпионом России в составе «Зенита»
Казахстанский защитник «Зенита» Нурали Алип завоевал золотые медали РПЛ.
В заключительном, 30-м туре РПЛ Алип вышел в стартовом составе клуба в матче против «Факела» (1:0).
Это второе подряд чемпионство казахстанского защитника в составе петербургского клуба.
Статистику игрока можно увидеть тут.
- Дата проведения
- 3 июня, 17.00, «Газпром Арена»
- Гол:
- 1:0 – 82 Ерохин.
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Зенит –
Васютин, Караваев (Адамов, 57), Чистяков, Алип, Круговой, Ерохин, Кузяев, Барриос, Мостовой (Сутормин, 56), Мантуан (Саусь, 90), Сергеев (Барановский, 82).
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Факел –
Свинов, Суслов, Калинин, Морозов, Альшин, Акбашев (Рабеи, 74), Квеквескири (Мендель, 75), Якимов (Максимов, 84), Браими (Черов, 61), Марков, Аппаев (Гонгадзе, 60).
- Предупреждение:
- Калинин (54).
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