Нуралы Алип стал чемпионом России в составе «Зенита»

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Казахстанский защитник «Зенита» Нурали Алип завоевал золотые медали РПЛ.

В заключительном, 30-м туре РПЛ Алип вышел в стартовом составе клуба в матче против «Факела» (1:0).

Это второе подряд чемпионство казахстанского защитника в составе петербургского клуба.

Статистику игрока можно увидеть тут.

Зенит – Факел 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
3 июня, 17.00, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 82 Ерохин.
ЗенитВасютин, Караваев (Адамов, 57), Чистяков, Алип, Круговой, Ерохин, Кузяев, Барриос, Мостовой (Сутормин, 56), Мантуан (Саусь, 90), Сергеев (Барановский, 82).
ФакелСвинов, Суслов, Калинин, Морозов, Альшин, Акбашев (Рабеи, 74), Квеквескири (Мендель, 75), Якимов (Максимов, 84), Браими (Черов, 61), Марков, Аппаев (Гонгадзе, 60).
Предупреждение:
Калинин (54).

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