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Мужиков, Жуков, Пауло, Умаев – кто точно нужен в сборной, а кто вызывает сомнения? Расскажет Olimpbet

Исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Али Алиев дал большое интервью YouTube-каналу «Футбол жолы».  Кого он видит в сборной, в обзоре от Olimpbet.  

Серикжан Мужиков показал, что и в 35 можно быть лучшим

Новый исполняющий обязанности главного тренера не сомневается, что 35-летний Мужиков принесет сборной пользу даже после четырех лет отсутствия в национальной команде.

– Я абсолютно уверен, что он поможет команде. Этот человек будет в противовес тому, что было в раздевалке в 2022/23-м годах. Он может прийти, дать по шапке и напомнить игрокам, что есть общая задача, которую нужно решить. Я вижу, как он объединил футболистов талдыкорганского клуба как на поле, так и за его пределами.

В какой-то период прям было видно, как «Жетысу», в том числе благодаря ему «снимал скальпы». Он показал, что и в 35 можно быть в числе лучших. И это не просто моя оценка — это говорят цифры.


Шомко, Астанов, Вороговский, Жуков: есть ли шансы у других экс-сборников?

– Никому не запрещено: двери сборной открыты, только выполняй показатели. Если Дмитрий Шомко будет класть хет-трики в голову условному Чинеду, то почему его не может быть в сборной?

Если человек работает и у него каждая его передача – как искусство. Сегодня назовите мне такого крайнего защитника? Сейчас более-менее радуюсь тому, что Султанбек Астанов на сборах отдавал и забивал.

А вот Вороговский перестал забивать – это меня вообще начинает пугать. Много матчей? Подбирай момент, где ты должен нанести разящий удар. Когда он был в Бельгии, приезжал за сборную, то играл, забивал и отдавал.

Что касается Георгия Жукова, сам Марат Омаров изъявил желание: если нашей сборной нужен Жуков, то проработают этот вопрос. И Давид Лория, и Руслан Балтиев знают эту ситуацию.

Жуков – это боевая единица, которая должна быть в сборной, если будет все хорошо по документам. Игроки, которые умеют и имеют международный опыт, для нас ценны. Мы знаем Георгия и его качества, и нам нужна генетика в первую очередь. Не сомневаюсь в том, что он поможет нам. Ближе к концу февраля должна быть более конкретная информация. Пока важно, что у него есть казахстанский паспорт, и он действителен.

Жоао Пауло и Идрис Умаев: что насчет тех, у кого нет гражданства?

– Все, что поможет нашей национальной сборной, оно должно быть. Приведу пример из футзала. Пришли ребята-бразильцы, наш флаг подняли до высот – вся страна, думаю, даже сам парламент останавливался и смотрел футзал. И все были воодушевлены игрой.

А самое главное, что мы были четвертыми в мире! В Европе не смотрят на это. Позже можно будет говорить о том, что должны своих тоже подтянуть. Но сегодня важны приоритеты: надо дать на результат, нужен бум. Если это уроженцы Казахстана, если у них есть что-то с казахской земли, почему бы нет?

Жоао Пауло? Это качественный футболист, но в моем понимании, в моей стилистике… Да, он может какие-то задачи решить, но пойти с Уэльсом – это сложно. Даже по игре с «Актобе» мы смотрели –все-таки физиологию не обмануть. Вижу, что ускорений таких частых нет, уже пытается за счет выбора позиции играть. Может быть, это первая игра и я ошибаюсь.

Насчет Идриса Умаева – конечно, я очень рад, что он изъявляет желание стать казахстанцем. У него есть качество и скорость. Парень воспитанный и очень дружелюбный по отношению к казахскому народу. Видно, что уже своим стал и не хочет уезжать куда-то.

Единственное, теперь ему тоже нужно понимать: только за счет того, что ты любишь нас, казахский народ, любишь нашу Родину, только за счет этого ты не получаешь право быть в национальной сборной. Тут тоже нужно будет лидерские качества проявлять, все свои качества на 150-200 процентов. Потому что в национальной сборной ты должен играть не как за «Актобе», а как действительно в своем личном первостепенном финале.

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
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