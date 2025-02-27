Реклама
0

Ставка без риска от 1XBET

«Наполи» – «Интер»

Компания 1XBET предлагает поддержать своего фаворита и вернуть   бонусы в случае проигрыша команды. 

Чтобы участвовать в акции «СТАВКА БЕЗ РИСКА», необходимо зарегистрироваться на сайте компании и сделать одиночную ставку на П1, Х, П2 по линии или live. Участвуют только ставки, сделанные на основное время матчей, которые размещены на странице акции.

Если участник сделает несколько ставок на одно акционное событие, то только первое из них  будет считаться как «СТАВКА БЕЗ РИСКА». То есть, если первая ставка проиграет, вы получите сумму возврата в виде промокода, равной сумме проигранной ставки, но не более 20 000 тенге. В случае если первая ставка на акционное событие выиграет, бонус не будет начислен.

Болейте за своих фаворитов вместе с главным спонсором спортивных эмоций!

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости спорта Казахстана в любимой соцсети
Главные новости
Казахстан из-за паводков перенес проведение Игр будущего с 2025-го на 2026 год
226 апреля 2024, 20:55
Шавкат Рахмонов о дебюте Алмахана в UFC: «Показал казахский характер, сильный пацан»
4 марта 2024, 17:33
Морозов о поражении Алмахана в бою с Нурмагомедовым: «Теперь Бекзату нужно сделать выводы»
14 марта 2024, 14:16
Махмуд Сабырхан о победе в отборе на Олимпиаду: «Соперник оказался непростым»
4 марта 2024, 14:07
Жумагулов о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Уровни у соперников были разные»
4 марта 2024, 13:33
Гаджиев: «Алмахан прыгнул выше головы, навязав Умару Нурмагомедову бой»
4 марта 2024, 09:53
Исмагулов о бое с Вартаняном: «Я должен обуздать свой страх»
3 марта 2024, 13:25
Жумагулов о бое Максум – Джонсон: «Угловые в команде Азата несли полный бред»
3 марта 2024, 09:51
Алджамейн Стерлинг о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Умар хорошенько его поджарил»
3 марта 2024, 09:37
Умар Нурмагомедов: «Думал, что финиширую этого парня, но он слишком силен»
3 марта 2024, 09:29
Ко всем новостям
Последние новости
«Наполи» – «Интер»: бетторы BETCITY оценили шансы команды Конте обыграть лидера Серии А
вчера, 16:50Реклама
Рафиков победил Алиева в главном бою БЕТСИТИ Fight Nights Boxing
вчера, 10:08Реклама
Фаниль Рафиков — амбассадор Olimpbet: победа, дыра во лбу и… розовые носки?
вчера, 08:07Реклама
У «Баварии» 8 побед в 9 матчах Бундеслиги. BETCITY оценил шансы мюнхенцев обыграть «Штутгарт»
27 февраля, 14:57Реклама
Акция «1xPunch» к UFC Fight Night от 1XBET
27 февраля, 11:58Реклама
Мужиков, Жуков, Пауло, Умаев – кто точно нужен в сборной, а кто вызывает сомнения? Расскажет Olimpbet
27 февраля, 09:20Реклама
Сохранится ли чемпионская интрига в английской Премьер-лиге? Аналитика Olimpbet
26 февраля, 10:20Реклама
Аналитика Olimpbet на кубковые сражения в Испании и Италии
25 февраля, 12:34Реклама
БЕТСИТИ Fight Nights Boxing пройдет в Павлодаре 27 февраля
25 февраля, 11:10Реклама
За поединком Ризабека Айтмухана и Кайла Снайдера будет наблюдать президент Объединенного мира борьбы, сообщает Olimpbet
24 февраля, 08:25Реклама