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«Барселона» летит к титулу, Аналитика Olimpbet на главные футбольные события выходных в Ла Лиге и Серии А

Ла Лига. 26-й тур. «Барселона» – «Реал Сосьедад». 2 марта, 20:15 (время Астаны)

В центральном матче очередного тура Примеры «Барса» в родных стенах примет «Реал Сосьедад», и эксперты Olimpbet считают хозяев безоговорочными фаворитами этого противостояния.

За «блауграну» говорит не только преимущество своего поля. Команда Ханси Флика демонстрирует отменный ход по дистанции первенства: одержав пять побед подряд, «Барселона» вышла в лидеры Ла Лиги. Для сравнения: клуб из Сан-Себастьяна на аналогичном отрезке выиграл всего дважды, потерпев три поражения.

«Сине-гранатовые» исторически имеют неоспоримое превосходство и по личным встречам. Правда, стоит отметить, что в последнее время баски заметно подправили статистику.

Если брать в расчет четыре предыдущих матча, то по их итогам наблюдается почти абсолютное равенство – по две победы каждой из сторон. В пользу «бело-голубых» завершилась первая встреча текущего сезона. В матче 13-го тура, состоявшемся 10 ноября, «Реал Сосьедад» был сильнее со счетом 1:0.

Сейчас между этими соперниками 20 очков разницы. При этом весьма любопытно, что сан-себастьянцы пропустили меньше каталонцев – 23 мяча против 25. По этому показателю коллектив Иманола Альгуасиля входит в тройку лучших команд испанского первенства.

Правда, и забитых голов у басков ровно столько же, и в этом плане «Реал Сосьедад» тоже занимает третье место во всей Примере, но только с конца. А тут еще и атакующий потенциал гостей будет очень сильно подорван отсутствием дисквалифицированных Такефусы Кубо и Шеральдо Бекера.

«Барса» же поражала ворота соперников по чемпионату почти в три раза чаще – в ее активе 67 мячей. И эксперты Olimpbet сходятся во мнении, что в игре с клубом из Сан-Себастьяна хозяева смогут отличиться как минимум дважды. А наиболее высокие шансы забить, по их мнению, имеет польский нападающий каталонцев Роберт Левандовски.

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Серия А. 27-й тур. «Милан» – «Лацио». 3 марта, 00:45

Обе команды ведут борьбу за попадание в лигочемпионскую четверку по итогам сезона в Серии А. Перспективы финишировать в топ-4 на данный момент лучше у «Лацио», хотя и шансы «Милана» решить эту задачу вполне реальные.

Эксперты Olimpbet считают, что по результатам очного сражения с римлянами они станут еще выше, видя в «россонери» безоговорочных фаворитов предстоящей битвы на «Сан-Сиро».

«Лациале» традиционно тяжело даются матчи с миланцами. Из десяти предыдущих очных дуэлей всего две остались за «небесно-голубыми», при семи победах «красно-черных» и одном ничейном исходе. Кстати, ничья была зафиксирована в их последней личной встрече, состоявшейся в третьем тура текущего чемпионата Италии – 2:2.

Правда, определенной проблемой для команды Сержиу Консейсау может стать ее сверхплотный график. Только в минувший четверг «Милан» проводил отложенный матч девятого тура против «Болоньи». Для восстановления сил к схватке с «Лацио» у футболистов «россонери» было менее трех суток.

А для римлян, к слову, это будет второй кряду матч на этом стадионе. Посреди недели они на нем бились с «Интером» в четвертьфинале Кубка страны, безнадежно уступив 0:2. Теперь же им предстоит сыграть с «Миланом», но уже в рамках национального первенства.

Аналитики Olimpbet склонны полагать, что противники вряд ли сумеют повторить высокую результативность, показанную в игре первого круга. Однако они верят, что забитыми мячами смогут отличиться и те, и другие.

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
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