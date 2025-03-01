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Битва за лидерство в Серии А и «атлетическое» дерби в Ла Лиге. Аналитика Olimpbet

Серия А, 27-й тур. «Наполи» – «Интер». 1 марта, 22:00 (время Астаны)

В минувшем туре на отметке в десять матчей прервалась впечатляющая беспроигрышная серия «Наполи» в чемпионате Италии. Неожиданная осечка (1:2) во встрече с «Комо», не хватающим с неба звезд, моментально стоила «адзурри» первой строчки в таблице.

А обогнал неаполитанцев «Интер», и эксперты Olimpbet полагают, что в очном противостоянии двух лидеров Серии А шансов на успех больше у действующего обладателя «скудетто». Притом, что миланцам предстоит провести выездной матч.

Впрочем, такие расклады вполне объяснимы. Команда Антонио Конте, хотя и потерпела недавно первое с начала декабря поражение, четыре тура подряд не может выиграть. А подшефные Симоне Индзаги посреди недели здорово подняли себе настроение выходом в полуфинал Кубка Италии.

Путевку в квартет сильнейших этого турнира «нерадзурри» обеспечила уверенная победа над «Лацио» (2:0). Символично, что на предыдущей стали Кубка страны римляне оказались сильнее как раз неаполитанцев.

В пользу миланцев и статистика личных взаимоотношений, причем заметно. «Наполи» удалось выиграть всего один из десяти предыдущих матчей у «Интера», при пяти поражениях и четырех мирных исходах.

Однако серьезной проблемой для гостей может стать кадровая ситуация в клубе, она непростая. В лазарете «нерадзурри» находятся сразу несколько системообразующих игроков – вратарь Ян Зоммер, полузащитник Карлос Аугусто и форвард Маркус Тюрам.

«Интер» вместе с «Аталантой» больше всех забил в сезоне, у «Наполи» наравне с «Ювентусом» – самая крепкая защита чемпионата Италии. Аналитики Olimpbet полагают, что в сражении на стадионе имени Диего Марадоны преимущество будет за надежной обороной, ожидая «низовой» матч.

Ла Лига, 26-й тур. «Атлетико» – «Атлетик». 2 марта, 01:00

Для обоих соперников это соперничество не менее принципиальное, чем мадридское дерби для одних, а баскское – для других. Долгое время они даже одинаково назывались – «Атлетико», да и клубные цвета у них схожие, с преобладанием красного и белого цветов.

В новой серии «атлетического» спора, длящегося дольше века, эксперты Olimpbet видят фаворитом коллектив Диего Симеоне, пусть и не безоговорочным.

Болельщики обеих команд откровенно друг друга недолюбливают. «Матрасники» посматривают на басков с высоты столичного снобизма. У фанатов из Бильбао на это есть свой ответ: их любимцы, в отличие от «Атлетико», никогда не вылетали из высшего испанского дивизиона. К тому же у «Атлетика» и национальных титулов прилично больше, чем у одноклубников из Мадрида.

А статистика взаимоотношений практически равная – как за все время противостояния, так и в последние годы. Из десяти предыдущих очных дуэлей пять завершились в пользу басков, четыре остались за столичными футболистами, один раз фиксировалась ничья.

Но сейчас «Атлетико» выглядит помощнее, о чем свидетельствует турнирная таблица Примеры. Хотя ближайшие противники и соседствуют в ней, располагаясь на третьей и четвертой строчках, «индейцы» впереди «львов» на пять очков.

Аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что по итогам матча в столице Испании «матрасники» увеличат свой отрыв от басков. Для чего им, с большой долей вероятности, хватит и одного забитого мяча.

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
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