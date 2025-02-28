Фаниль Рафиков — амбассадор Olimpbet: победа, дыра во лбу и… розовые носки?
Фаниль Рафиков потерял много крови, но не потерял чувство юмора. «Ногай» дал эксклюзивное интервью сразу после победы в боксерском поединке против Ахмеда Алиева.
Фаниль снова удивил! В главном бою Fight Nights Boxing в Павлодаре он разобрал фаворита турнира, показав, что настоящий боец всегда найдет путь к победе. Сразу после поединка Рафиков дал эксклюзивное интервью.
Фаниль отметил важность восстановления после травмы, полученной в бою, и возвращении в ММА.
Также он поделился мыслями о ситуации в легком весе и возможных соперниках. Кроме того, боец подчеркнул необходимость проведения крупных турниров в Казахстане, где могут раскрыться новые таланты.
Полностью интервью победителя Fight Nights Boxing, а также другие видео из мира единоборств смотрите на YouTube-канале Namys Fighting.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий