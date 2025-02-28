Фаниль Рафиков — амбассадор Olimpbet: победа, дыра во лбу и… розовые носки?

Фаниль Рафиков потерял много крови, но не потерял чувство юмора. «Ногай» дал эксклюзивное интервью сразу после победы в боксерском поединке против Ахмеда Алиева.

Фаниль снова удивил! В главном бою Fight Nights Boxing в Павлодаре он разобрал фаворита турнира, показав, что настоящий боец всегда найдет путь к победе. Сразу после поединка Рафиков дал эксклюзивное интервью .

Фаниль отметил важность восстановления после травмы, полученной в бою, и возвращении в ММА.

Также он поделился мыслями о ситуации в легком весе и возможных соперниках. Кроме того, боец подчеркнул необходимость проведения крупных турниров в Казахстане, где могут раскрыться новые таланты.

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