Рафиков победил Алиева в главном бою БЕТСИТИ Fight Nights Boxing
Уроженец Павлодара Фаниль Рафиков одержал победу над Ахмедом Алиевым судейским решением. Оба спортсмена, которые обычно выступают по правилам ММА, дебютировали в профессиональном боксе.
В соглавном бою вечера суперзвезда казахстанского ММА Жалгас Жумагулов победил экс-бойца UFC Джастина Скоггинса также судейским решением.
Другие результаты БЕТСИТИ Fight Nights Boxing:
Владимир Чеботарев победил Ернара Ерназарулы судейским решением;
Али Кабдулла победил Марата Хасанова судейским решением;
Николай Самусев победил Кайира Мадияра судейским решением;
Ерболат Сабыр победил Чингиза Алишева техническим нокаутом в четвертом раунде;
Хурсанд Иманкулиев победил Шохруха Ашурова судейским решением;
Алишер Абдулалим победил Турсунбоя Абдуллакимова техническим нокаутом в первом раунде;
Толеген Сабитов победил Артура Васюткевича техническим нокаутом во втором раунде;
Алмаз Дуйсенкул победил Озотбека Маджитова судейским решением.
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