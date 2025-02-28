Рафиков победил Алиева в главном бою БЕТСИТИ Fight Nights Boxing

Уроженец Павлодара Фаниль Рафиков одержал победу над Ахмедом Алиевым судейским решением. Оба спортсмена, которые обычно выступают по правилам ММА, дебютировали в профессиональном боксе.

В соглавном бою вечера суперзвезда казахстанского ММА Жалгас Жумагулов победил экс-бойца UFC Джастина Скоггинса также судейским решением.

Другие результаты БЕТСИТИ Fight Nights Boxing:

Владимир Чеботарев победил Ернара Ерназарулы судейским решением;

Али Кабдулла победил Марата Хасанова судейским решением;

Николай Самусев победил Кайира Мадияра судейским решением;

Ерболат Сабыр победил Чингиза Алишева техническим нокаутом в четвертом раунде;

Хурсанд Иманкулиев победил Шохруха Ашурова судейским решением;

Алишер Абдулалим победил Турсунбоя Абдуллакимова техническим нокаутом в первом раунде;

Толеген Сабитов победил Артура Васюткевича техническим нокаутом во втором раунде;

Алмаз Дуйсенкул победил Озотбека Маджитова судейским решением.