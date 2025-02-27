У «Баварии» 8 побед в 9 матчах Бундеслиги. BETCITY оценил шансы мюнхенцев обыграть «Штутгарт»
28 февраля в стартовом матче 24-го тура Бундеслиги «Штутгарт» примет на своем поле «Баварию».
Мюнхенцы уверенно лидируют в таблице чемпионата Германии, отрыв от занимающего второе место «Байера» составляет восемь очков. «Штутгарт» с 36 баллами находится на седьмой строчке.
«Бавария» выиграла восемь из девяти последних матчей в Бундеслиге, «Штутгарт» победил всего один раз в пяти прошлых турах.
Аналитики BETCITY считают «Баварию» фаворитом предстоящей встречи. На победу гостей предлагают коэффициент 1.71, на успех хозяев дают 4.70, вероятность ничьей оценивается в 4.40.
По мнению экспертов, матч будет результативным. На тотал голов больше 2.5 дают 1.51, вероятность ТБ 3.5 оценивается в 2.28.
С учетом предматчевых раскладов и оценок букмекеров перспективным выбором для ставки выглядит «П2 и ТБ 1.5» за 1.90, более рискованный вариант «П2 и ТБ 2.5» можно взять за 2.25.
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