Реклама
0

«Наполи» – «Интер»: бетторы BETCITY оценили шансы команды Конте обыграть лидера Серии А

1 марта в 27-м туре Серии А «Наполи» примет на своем поле «Интер».

Команды Конте и Индзаги – главные претенденты на титул. «Интер» с 57 очками лидирует в чемпионате, «Наполи» – второй с отставанием в один балл.

Неаполитанцы не выигрывают в Серии А четыре матча подряд, у миланцев две победы в пяти прошлых встречах.

В двух прошлых очных играх была ничья 1:1. «Наполи» победил миланцев всего один раз в 10 предыдущих встречах.

Аналитики BETCITY считают фаворитом предстоящего матча «Интер». На победу гостей предлагают кэф 2.48, на ничью дают 3.10, успех хозяев идет за 3.40.

На тотал голов больше 2.5 предлагают 2.12, вероятность ТМ 2.5 оценивается в 1.77. На обмен голами можно поставить за 1.88, «Обе забьют: нет» идет за 1.92.

Игроки BETCITY разошлись во мнениях по поводу фаворита встречи. 33% от общего числа ставок на исход отдано на победу «Наполи», 36% ушло на успех «Интера», 31% – на ничью.

BETCITY дарит всем новым игрокам 3000 тенге за идентификацию! Регистрируйся с промокодом 3000BET и забирай бонус!

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости спорта Казахстана в любимой соцсети
Главные новости
Казахстан из-за паводков перенес проведение Игр будущего с 2025-го на 2026 год
226 апреля 2024, 20:55
Шавкат Рахмонов о дебюте Алмахана в UFC: «Показал казахский характер, сильный пацан»
4 марта 2024, 17:33
Морозов о поражении Алмахана в бою с Нурмагомедовым: «Теперь Бекзату нужно сделать выводы»
14 марта 2024, 14:16
Махмуд Сабырхан о победе в отборе на Олимпиаду: «Соперник оказался непростым»
4 марта 2024, 14:07
Жумагулов о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Уровни у соперников были разные»
4 марта 2024, 13:33
Гаджиев: «Алмахан прыгнул выше головы, навязав Умару Нурмагомедову бой»
4 марта 2024, 09:53
Исмагулов о бое с Вартаняном: «Я должен обуздать свой страх»
3 марта 2024, 13:25
Жумагулов о бое Максум – Джонсон: «Угловые в команде Азата несли полный бред»
3 марта 2024, 09:51
Алджамейн Стерлинг о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Умар хорошенько его поджарил»
3 марта 2024, 09:37
Умар Нурмагомедов: «Думал, что финиширую этого парня, но он слишком силен»
3 марта 2024, 09:29
Ко всем новостям
Последние новости
Капе – Алмабаев: бетторы BETCITY назвали фаворита главного боя UFC Fight Night 253
вчера, 11:30Реклама
Битва за лидерство в Серии А и «атлетическое» дерби в Ла Лиге. Аналитика Olimpbet
вчера, 08:00Реклама
Рафиков победил Алиева в главном бою БЕТСИТИ Fight Nights Boxing
28 февраля, 10:08Реклама
Фаниль Рафиков — амбассадор Olimpbet: победа, дыра во лбу и… розовые носки?
28 февраля, 08:07Реклама
У «Баварии» 8 побед в 9 матчах Бундеслиги. BETCITY оценил шансы мюнхенцев обыграть «Штутгарт»
27 февраля, 14:57Реклама
Ставка без риска от 1XBET
27 февраля, 14:06Реклама
Акция «1xPunch» к UFC Fight Night от 1XBET
27 февраля, 11:58Реклама
Мужиков, Жуков, Пауло, Умаев – кто точно нужен в сборной, а кто вызывает сомнения? Расскажет Olimpbet
27 февраля, 09:20Реклама
Сохранится ли чемпионская интрига в английской Премьер-лиге? Аналитика Olimpbet
26 февраля, 10:20Реклама
Аналитика Olimpbet на кубковые сражения в Испании и Италии
25 февраля, 12:34Реклама