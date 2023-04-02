Нурали Алип сфотографировался с Дмитрием Биволом. Боксер посетил раздевалку «Зенита»

Чемпион мира по боксу россиянин Дмитрий Бивол посетил раздевалку игроков футбольного клуба «Зенит» после победы петербургского клуба над «Уралом» (2:0) в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

Напомним, за «Зенит» выступает защитник сборной Казахстана Нурали Алип, который тоже присоединился к групповому фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC Zenit (@zenit_spb)

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