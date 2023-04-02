Нурали Алип сфотографировался с Дмитрием Биволом. Боксер посетил раздевалку «Зенита»

Теги Нуралы Алип Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Чемпион мира по боксу россиянин Дмитрий Бивол посетил раздевалку игроков футбольного клуба «Зенит» после победы петербургского клуба над «Уралом» (2:0) в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

Напомним, за «Зенит» выступает защитник сборной Казахстана Нурали Алип, который тоже присоединился к групповому фото. 

 
 
 
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Публикация от FC Zenit (@zenit_spb)

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