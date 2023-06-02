Галым ТТ обратился к Дацику: «Мы войны или кухонные спортсмены?»

Казахстанский боец ММА Галым ТТ Жасланов записал видеообращение к Вячеславу Дацику:

«Ассалаумағалейкум! Дацик, скоро у нас бой. Почему ты со мной не хочешь драться по ММА? По боксу предложили, мы этот вызов приняли. «Пельмень» точно также избегал со мной драться по ММА, и ты тоже убегаешь. Мы воины или кухонные какие-то спортсмены?»

Жасланов и Дацик проведут бой 23 июня на совместном турнире Ural FC и Naiza в Алматы.

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