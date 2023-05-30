Чемпион NAIZA Сагын о сборах в Осетии с Рахмоновым: «Флеш» возвращается на высокий уровень»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Асу Алмабаев Naiza Fighting Championship Казбек Сагын Спорт Казахстана

Чемпион NAIZА Казбек Сагын рассказал о сборах в Осетии:

«Сбор прошел на очень высоком уровне, боролись с первыми номерами сборной, чемпионами мира. Хорошо набрали физически. Так что ждите шоу, «Флеш» возвращается на высокий уровень»

Помимо Казбека в сборе учавствовали и другие бойцы DAR TEAM, в том числе Шавкат Рахмонов и Асу Алмабаев.

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