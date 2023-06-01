Нурбек Карабала о возможном бое Джонс – Павлович: «Серега потушит свет в этом противостоянии»

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала высказался о возможном бое за титул чемпиона UFC между Джоном Джонсом и Сергеем Павловичем:

«Я бы хотел посмотреть на этот бой. Правда, Джонс он и в Африке Джонс. Так, что мы можем говорить многое, и, конечно, все будут думать, что американец несокрушим. Но почему-то хочется, чтобы получился абсет. Думаю, Серега потушит свет в этом противостоянии»

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