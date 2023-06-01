Назван следующий боец из Казахстана в UFC

Главный тренер сборной Казахстана Баян Жангалов назвал казахстанских бойцов, способных подписаться в UFC в ближайшее время:

«На мой взгляд, таких бойцов сейчас не так много. Но один очень сильно о себе заявил — это Магомед Кабардиев из Tobet Top team. Он чемпион лиги NFC, неоднократно защищавший свой титул. Очень зрелищный боец. Думаю, в ближайшее время при должном подходе, при правильной работе менеджеров этого бойца могут подписать в UFC»

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