Назван следующий боец из Казахстана в UFC
Главный тренер сборной Казахстана Баян Жангалов назвал казахстанских бойцов, способных подписаться в UFC в ближайшее время:
«На мой взгляд, таких бойцов сейчас не так много. Но один очень сильно о себе заявил — это Магомед Кабардиев из Tobet Top team. Он чемпион лиги NFC, неоднократно защищавший свой титул. Очень зрелищный боец. Думаю, в ближайшее время при должном подходе, при правильной работе менеджеров этого бойца могут подписать в UFC»
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