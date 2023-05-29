Асу Алмабаев про Рахмонова: «Одаренность, пахота, дисциплина – это дает ему возможность выступать на таком уровне»

Асу Алмабаев поделился мнением про Шавката Рахмонова:

«Он пашет. Столько времени, столько жизни отдал этому спорту. И по характеру он не такой как все. Он прямолинейный. Всегда в лицо говорит. Какой он в бою, такой и в жизни. Всегда прямолинейный, в лоб идет в любой момент. Этот характер ему помогает. И он сам по себе талантливый. Быстро учится. Он может с чемпионом мира по боксу на его уровне побоксировать, также с вольниками и грэпплерами. Навыки у него очень хорошие. Думаю, из-за этого. Одаренность, пахота, дисциплина — все это дает ему возможность выступать на таком уровне. Три года назад Шавката никто не узнавал, а до этого он 18-20 лет пахал конкретно. Вся эта пахота дала плоды»

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