Сора Рахмонова об отношении Шавката: «Он очень сильно переживает за мои бои»
Сора Рахмонова рассказала про отношение брата Шавката к ее боям:
«Шавкат был уверен, что я выиграю. За день сказал, чтобы не торопилась и все получится. Он очень сильно переживает за мои бои»
Елеусинов подал в суд на своих менеджеров: Данияр хочет перезапустить карьеру, но с боксера требуют 500 тыс. $ неустойки
Сестра Шавката Рахмонова в шаге от контракта с UFC: нокаутировала экс-чемпионку Naiza и обратилась к Дане Уайту
Новый соперник Жумагулова – Фелипе Бунес: дрался в Казахстане в карде с Резниковым, выиграл пояс американской лиги, тренируется с Сехудо
Комментарии