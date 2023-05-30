Сора Рахмонова об отношении Шавката: «Он очень сильно переживает за мои бои»

Сора Рахмонова рассказала про отношение брата Шавката к ее боям:

«Шавкат был уверен, что я выиграю. За день сказал, чтобы не торопилась и все получится. Он очень сильно переживает за мои бои»

Елеусинов подал в суд на своих менеджеров: Данияр хочет перезапустить карьеру, но с боксера требуют 500 тыс. $ неустойки

Сестра Шавката Рахмонова в шаге от контракта с UFC: нокаутировала экс-чемпионку Naiza и обратилась к Дане Уайту

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