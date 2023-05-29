Рахмонов обратился к Рафикову перед дебютом в «Наше Дело»

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов обратился к одноклубнику Фанилю Рафикову, у которого скоро дебют в новой лиге:

«У нашего брата Фаниля Рафикова 1 июня первый бой в Москве в лиге «Наше Дело». Фаниль удачи тебе, газуй, покажи всем настоящий ногайский дух»

Елеусинов подал в суд на своих менеджеров: Данияр хочет перезапустить карьеру, но с боксера требуют 500 тыс. $ неустойки

Сестра Шавката Рахмонова в шаге от контракта с UFC: нокаутировала экс-чемпионку Naiza и обратилась к Дане Уайту

Новый соперник Жумагулова – Фелипе Бунес: дрался в Казахстане в карде с Резниковым, выиграл пояс американской лиги, тренируется с Сехудо