Кому достанется футбольное «золото» Германии?

27 мая состоится 34-й, заключительный, тур первенства немецкой Бундеслиги, по результатам которого определится судьба чемпионского титула. Матчи с участием «Боруссии» и «Баварии» – в аналитике Olimpbet.

Бундеслига. 34-й тур. «Боруссия» (Дортмунд) – «Майнц». 27 мая, 19:30 (время Астаны)

Четыре года судьба «серебряной салатницы» не решалась в заключительном туре Бундеслиги. А уж ситуации, когда фаворитом в споре за чемпионство была не «Бавария», не наблюдалось с сезона-2011/12.

Именно тогда в последний раз чемпионом Германии стала дортмундская «Боруссия», которой в то время рулил не кто иной, как Юрген Клопп. Все последующие десять лет за «красной машиной» было не угнаться, и она, как правило, финишировала первой задолго до финиша первенства.

Но теперь все в руках, ногах и головах дортмундских футболистов, которых домашняя победа над «Майнцем» сделает сильнейшим немецким клубом – в девятый раз в его истории.

«Карнавальники» откровенно доигрывают сезон, уже несколько туров не имея турнирной мотивации. Четыре поражения подряд – яркое тому подтверждение. Но на битву с без пяти минут чемпионом «Майнц» собраться точно способен, тем более что его игроки наверняка будут простимулированы третьей стороной – то есть, «Баварией». Ее, между прочим, сейчас возглавляет Томас Тухель, начинавший самостоятельную тренерскую карьеру как раз в «Майнце», а затем работавший и в Дортмунде. Такие вот хитросплетения.

«Шмели» выиграли у «карнавальщиков» четыре предыдущих очных битвы, но победа в ближайшем матче нужна «черно-желтым», пожалуй, как никогда прежде. И эксперты Olimpbet видят в «Боруссии» безоговорочного фаворита этой встречи, практически не сомневаясь в ее успехе: П1 – 1.17, Х – 9, П2 – 14. Более того, самый надежный букмекер Казахстана почти уверен в победе хозяев с перевесом минимум в два гола: Ф1 (-1.5) – 1.47.

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«Кельн» – «Бавария». 27 мая, 19:30

Параллельно с главным конкурентом в борьбе за титул свой матч будет проводить и пока еще действующий чемпион Германии. Причем «Баварии» предстоит сыграть всего в каких-то ста километрах от Дортмунда – в Кельне, где мюнхенцы сразятся с одноименным клубом.

«Козлы» давно решили главную задачу на сезон – сохранили прописку в первой Бундеслиге. Сейчас они идут десятыми и в лучшем случае поднимутся на девятое место, в худшем – опустятся на 11-ю строчку.

«Боруссии» вряд ли стоит ждать помощи от соседей, которые проиграли «Баварии» восемь подряд домашних матчей с общим счетом 4:23. Правда, в текущем сезоне «Кельн» сумел зацепить ничью в Мюнхене – 1:1. Но это обстоятельство, пожалуй, лишь разозлит самый титулованный клуб Германии, которому необходимо не только побеждать самому, но и рассчитываться на осечку «Боруссии».

Аналитики полагают, что «красная машина» в Кельне не забуксует: П1 – 7.5, Х – 6.36, П2 – 1.34. При этом матч на арене «Райн-Энерги» ожидается не просто «верховым», а сверхрезультативным: Тот (3.5) М – 2.28, Б – 1.68.

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