Нурбек Карабала о подписании в лигу Артура Гусейнова: «С ним контракт на один бой, но если завоюет титул, то он будет его защищать»

Теги MMA Артур Гусейнов Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Глава казахстанского промоушена Naiza Нурбек Карабала рассказал о поединке Артур Гусейнов – Олжас Абзалиев:

«Пока подписали контракт с Артуром Гусейновым на один бой. В договоре прописано, что если Гусейнов завоюет титул, то должен будет его защищать. Такая история была с Русланом Шамиловым, который в конце июня будет драться против Даурена Ермекова. На кону будут стоять пояса Naiza и Ural FC. В июле 2022 года на совместном турнире с Eagle FC Шамилов одержал победу над Мурадом Абдурахмановым. После этого контракт Руслана автоматически продлился. Такая же ситуация и с Артуром Гусейновым. Он очень медийный, с большим бэкграундом», – сказал Карабала.

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