Нурбек Карабала об Александре Емельяненко: «Я видел, как он работает на груше. На это жалко смотреть»

Глава казахстанского промоушена Naiza Нурбек Карабала прокомментировал возможное участие Александра Емельяненко в боях промоушена.

– Как вы оцениваете форму Александра Емельяненко?

– Я видел, как он работает на груше. На это жалко смотреть. Он набрал много лишних килограммов. Его медлительность настораживает. Даже если у его соперника будет поставлен один удар, это может плачевно закончиться для Емельяненко. Это неравный бой. Причем неравный в сторону соперника Емельяненко.

– Если завтра вам предложат провести бой Александра Емельяненко, вы бы согласились?

– Конечно, нет.

– Есть ли на организаторах ответственность за то, что они организуют Александру поединки в его состоянии?

– Это вопрос не ответственности, а культуры. Есть шаги, на которые человек не пойдет. Это определяется принципами. Если они тебе позволяют, тогда делай, хайпуй. Плохо то, что люди хотят видеть такие поединки. Это плохо, – отметил Карабала.

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