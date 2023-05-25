Нурбек Карабала: «На последнем турнире Hardcore все спортсмены из Казахстана прошли своих соперников»

Глава казахстанского промоушена Naiza Нурбек Карабала поделился мыслями о потенциальном турнире «стенка на стенку» Naiza против Hardcore.

«На последнем турнире Hardcore все спортсмены из Казахстана прошли своих соперников. Не скажу, что кому-то из них было сложно. Муратбек Касымбай с двухлетним простоем и операцией на глаз разнес своего соперника, не дал ему шанса. Это сделал Муратбек, который лежит в запасе и которого на пенсию списали. А сколько таких ребят у нас в лиге? Тот же Магомед Кабардиев. Кого Hardcore поставит против него? Если есть сильная оппозиция – можно организовать такой турнир. Не все бойцы Naiza смогут двигаться так, как двигаются бойцы YouTube промоушенов.

Потому что нужно где-то переступать через себя. Наш путь больше про созидание, культуру и воспитание. На выездных турнирах у нас всегда была недельная программа: мы проводили мастер-классы, форумы, марафоны. Наша миссия – создать модель народного героя, который сможет благоприятно повлиять на молодежь. Мы не выполняем задачу государства, мы выполняем свою миссию. У парня, который выход в клетку, должен быть правильный посыл», – сказал Карабала.

19 мая российский промоушен Hardcore MMA провел стадионный турнир в казахстанском городе Алматы. В главном событии вечера Муратбек Касымбай одержал победу над Аловсетом Мамиевым единогласным решением судей.

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