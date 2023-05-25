Нурбек Карабала о бое Шамилов – Ермеков: «Руслан реальная угроза для Ермекова»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Даурен Ермеков Naiza Fighting Championship Ural FC Спорт Казахстана

Глава казахстанского промоушена Naiza Нурбек Карабала поделился мыслями о поединке Руслан Шамилов – Даурен Ермеков:

«Руслан Шамилов после победы над Мурадом Абдурахмановым подрался за титул в Open FC. Затем одержал победу над Имраном Тайсултановым – сильнейшим борцом Казахстана в среднем весе. Сейчас у Шамилова поединок против Ермекова, который и в Казахстане, и в СНГ является топом. Быть может, по каким-то параметрам Даурен будет лучше своего оппонента, но Шамилов – реальная угроза для Ермекова»

Руслан Шамилов и Даурен Ермеков проведут поединок поединок 23 июня на совместном турнире Ural FC и Naiza. Спортсмены подерутся за звание чемпиона обеих лиг. В активе Руслана Шамилова 11 побед и 4 поражения. На счету Даурена Ермекова 17 побед при пяти поражениях.

Елеусинов подал в суд на своих менеджеров: Данияр хочет перезапустить карьеру, но с боксера требуют 500 тыс. $ неустойки

У казахстанских боксеров рекордные призовые на ЧМ: получили премии на уровне олимпийских чемпионов, а двум спортсменам подарили квартиры

Новый соперник Жумагулова – Фелипе Бунес: дрался в Казахстане в карде с Резниковым, выиграл пояс американской лиги, тренируется с Сехудо

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий