Нурбек Карабала о бое Шамилов – Ермеков: «Руслан реальная угроза для Ермекова»

Глава казахстанского промоушена Naiza Нурбек Карабала поделился мыслями о поединке Руслан Шамилов – Даурен Ермеков:

«Руслан Шамилов после победы над Мурадом Абдурахмановым подрался за титул в Open FC. Затем одержал победу над Имраном Тайсултановым – сильнейшим борцом Казахстана в среднем весе. Сейчас у Шамилова поединок против Ермекова, который и в Казахстане, и в СНГ является топом. Быть может, по каким-то параметрам Даурен будет лучше своего оппонента, но Шамилов – реальная угроза для Ермекова»

Руслан Шамилов и Даурен Ермеков проведут поединок поединок 23 июня на совместном турнире Ural FC и Naiza. Спортсмены подерутся за звание чемпиона обеих лиг. В активе Руслана Шамилова 11 побед и 4 поражения. На счету Даурена Ермекова 17 побед при пяти поражениях.

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