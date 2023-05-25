Президент лиги Naiza: «Жасланов и Дацик – пример того, что после тюрьмы можно сформировать светлое будущее»

Президент казахстанского промоушена Naiza Нурбек Карабала поделился мыслями о поединке Вячеслав Дацик – Галым Жасланов.

«Я лично знаю Галыма, мы много часов провели вместе. Это парень с открытой душой, у которого очень хороший и тяжелый удар. В бою с Василем «Пельменем» Камоцким он это доказал. Я не могу сказать, что Дацик однозначно выиграет. Единственный плюс на стороне Вячеслава – количество проведенных боев. Но Галым провел в тюрьме восемь лет. Дацик тоже сидел. Это парни с хорошей закалкой и внутренним стержнем. Галым и Дацик являются примером того, что после тюрьмы ты можешь сформировать светлое будущее. Это же хорошо. Жасланов вышел на один бой, сказал фразу: «Пельмень, огурцы, помидор», и его бой посмотрели 700 тысяч человек», – сказал Карабала.

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