Галым ТТ о бое с Дациком: «Не буду показывать шарамыжный бой»

Казахстанский боец Галым ТТ поделился ожиданиями от боя с Вячеславом Дациком, который состоится в рамках совместного турнира NAIZA и URAL FC:

«Покажем хороший, достойный бой с Дациком, который понравится зрителю. Дацик – сильный боец, но я хочу драться с сильными. Один Аллах знает, каким будет итог, но я не буду показывать шарамыжный бой. Закутим достойный поединок»

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