Муратбек Касымбай о бое Галым – Дацик: «Опыт на стороне Дацика, но я верю в победу Галыма»

Теги MMA Вячеслав Дацик Sports.ru - Казахстан Муратбек Касымбай Naiza Fighting Championship Ural FC Спорт Казахстана

Муратбек Касымбай поделился мнением о бое Галыма ТТ и Вячеслава Дацика, который возглавит совместный турнир NAIZA и URAL FC:

«Я очень рад, что у Галыма так успешно все идет. Для него бой с Дациком – очень серьезное противостояния, которого у него еще не было. Ему нужно рискнуть, по-другому никак. Опыт на стороне Дацика, но в любом случае я верю в победу Галыма»

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