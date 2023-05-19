Муратбек Касымбай о бое Галым – Дацик: «Опыт на стороне Дацика, но я верю в победу Галыма»

Муратбек Касымбай поделился мнением о бое Галыма ТТ и Вячеслава Дацика, который возглавит совместный турнир NAIZA и URAL FC:

«Я очень рад, что у Галыма так успешно все идет. Для него бой с Дациком – очень серьезное противостояния, которого у него еще не было. Ему нужно рискнуть, по-другому никак. Опыт на стороне Дацика, но в любом случае я верю в победу Галыма»

Бросил ММА, был отчислен из универа из-за пропусков, а теперь рвется на Олимпиаду. История 19-летнего Санжара Ташкенбая

🥇🥇🥇🥇🥈У Казахстана четыре золота и серебро на ЧМ по боксу! У сборной второе место в общем зачете, впереди только Узбекистан

Дильшода Умарова: тренируется с бойцами UFC в Тайланде, работает с детьми и уже билась за пояс лиги Naiza