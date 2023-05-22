Куат Хамитов: «У меня до конца года в 3-4 организациях есть устная договоренность»

Теги MMA AMC Fight Nights Куат Хамитов Sports.ru - Казахстан Hardcore FC Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов поделился своими планами на карьеру после победы на первом стадионном турнире лиги Hardcore FC в Алматы.

— После такого ты собираешься возвращаться в  или еще куда-нибудь? Или теперь Hardcore — это твой новый дом?

— Знаете, у меня до конца года в трех или четырех организациях есть устная договоренность. Сейчас я думаю. И Hardcore до этого турнира мне предлагали четыре или пять боев на долгосрочный контракт. Поэтому я сказал: «Дайте мне выступить, дальше посмотрим». Ну, те люди, которые мне больше предложат, меня заинтересуют. Я готов вернуться в Hardcore, Fight Nights, куда угодно, – сказал Хамитов в беседе с «Вестником ММА».

19 мая Куат одолел единогласным решением судей российского файтера Залимхана Юсупова по прозвищу «Король сабмишенов». 

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