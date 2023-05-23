Официально анонсирован реванш Дазаев – Бикрев

24 июня в Москве пройдёт большой турнир лиги AMC Fight Night, в главном бою которого в реванше сойдутся Дмитрий Бикрев и Гойти Дазаев.

Бойцы снова оспорят титул в полусреднем весе. Первая встреча закончилась победой россиянина. Нокаут стал следствием ряда причин , одной из которых была сломанная в начале боя рука Гойти. Именно поэтому, по словам претендента, он не показал того, что от него ждали многочисленные болельщики!

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