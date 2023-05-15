Рахмонов и два бразильца. Представлен список лидеров UFC по сериям без поражений

На последнем турнире UFC Fight Night Жаилтон Алмейда одержал 14 победу в профи, доведя свой рекорд до 14-0.

И сейчас из действующих бойцов UFC он уступает по серии боев без поражений лишь Шавкату Рахмонову (17-0).

Так же серию из 14 побед при 0 поражений имеет еще один бразилец Габриел Бонфим.

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