Шавкат Рахмонов о бое сестры на NAIZA 51: «Она все может, бой покажет»

Боец UFC Шавкат Рахмонов о бое своей сестры Соры против Валерии Карыгиной в рамках турнира NAIZA 51:

«Готовится потихоньку, осталось чуть-чуть время. Она все может. У нее неплохая соперница, бой покажет. В спорте в зале я стараюсь подсказывать. Но это очень сложный процесс, важно не перегрузить. Я всегда стараюсь, чтобы она вышла хладнокровна и победила»

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