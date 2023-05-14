Гэрри сравнялся с Рахмоновым по самой длинной серии в полусреднем весе UFC

Ирландец Иэн Мачадо Гэрри, одержав 5-ю победу подряд, сравнялся с обладателем самой длинной действующей победной серии в полусреднем весе UFC Шавкатом Рахмоновым.

Рахмонов входит в ТОП-6 полусреднего веса, Гэрри пока нет в рейтинге.

Гэрри нокаутировал Родригеза, который входит в ТОП-15.

Жанибек Алимханулы защитил титул WBO: мощно нокаутировал Батлера во втором раунде, а после боя вызвал Канело и Чарло

Есть первое золото у Казахстана на ЧМ по боксу🔥 Санжар Ташкенбай разобрал боксера из Грузии, у Бекбауова – серебро

Организаторы ЧМ по боксу прервали гимн Казахстана на церемонии награждения Санжара Ташкенбая