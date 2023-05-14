Гэрри сравнялся с Рахмоновым по самой длинной серии в полусреднем весе UFC

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Ирландец Иэн Мачадо Гэрри, одержав 5-ю победу подряд, сравнялся с обладателем самой длинной действующей победной серии в полусреднем весе UFC Шавкатом Рахмоновым.

Рахмонов входит в ТОП-6 полусреднего веса, Гэрри пока нет в рейтинге.

Гэрри нокаутировал Родригеза, который входит в ТОП-15.

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