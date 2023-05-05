Жалгас Жумагулов о продолжении карьеры: «Насчет кулачки не знаю – только если денег заработать»

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов прокомментировал возможное выступление в турнирах по кулачным боям.

– Рассматриваете ли выступления в популярных турнирах по кулачным боям или по турнирам по пощечинам, который является новым детищем Даны Уайта?

– По пощечинам точно нет, а насчет кулачки не знаю – только если денег заработать. Если будет возможность заняться чем-то другим и зарабатывать иным способом, то, конечно, хотелось бы. Неохота зарабатывать на кулачке, хотя, в принципе, у меня нет проблем со здоровьем, и чувствую я себя хорошо, так как пришел в спорт поздно. Плюс ко всему я очень серьезно за собой слежу и много вкладываю – каждый месяц сдаю анализы, смотрю, чего мне не хватает, и работаю с врачами. Если станет тяжело, не смогу полноценно восстанавливаться и почувствую, что организм уже не тот, то конечно, завершу карьеру.

Говорят, что в наилегчайшем весе «мухачи» быстро выдыхаются, но если за собой не следить, то, конечно, ты быстро износишься. Многие, когда меня видят, и я им говорю, что мне 34 года, то они удивляются, потому что думают, что мне всего лет 25, – сказал Жумагулов.

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