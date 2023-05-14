Жанибек Алимханулы: «Канело и Чарло, я иду за вами»

Теги WBO Сауль Альварес бокс Джермалл Чарло Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Чемпион мира по версии WBO Жанибек Алимханулы после победы над канадцем Стивеном Батлером вызвал на бой Сауля Альвареса и Джермалла Чарло.

«Чемпионы и суперзвезды бокса, вы где? Я жду, давайте драться! Я самый избегаемый в мире боксер! Я король среднего веса! Вперед! Top Rank, кто следующий? Канело и Чарло, я иду за вами!» — сказал Алимханулы.

Алимханулы нокаутировал канадца Стивена Батлера во втором раунде на вечере бокса в Стоктоне, США. Это вторая защита титула для боксера из Казахстана.

Жанибек Алимханулы защитил титул WBO: мощно нокаутировал Батлера во втором раунде, а после боя вызвал Канело и Чарло

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