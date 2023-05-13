Санжар Ташкенбай после победы на ЧМ по боксу: «На этом не остановимся! Еще дойдем до высших пьедесталов»

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Боксер из Казахстана Санжар Ташкенбай прокомментировал свой финальный бой на чемпионате мира в узбекистанском Ташкенте.

«Слава богу, сегодня одержал победу! Огромное спасибо всем за поддержку! На этом не остановимся! Еще дойдем до высших пьедесталов!», — сказал казахстанский боксер после финального поединка.

Отметим, что в финале чемпионата мира в Ташкенте Ташкенбай провел поединок с грузинским боксером Сахилом Алахвердовым и одержал победу единогласным решением судей.

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