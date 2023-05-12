Казахстан обогнал Кубу и Россию по количеству финалистов на ЧМ по боксу
Казахстан занимает второе место по количеству финалистов на ЧМ по боксу, проходящем в Ташкенте.
Количество финалистов по странам:
7 – Узбекистан
5 – Казахстан
3 – Куба
2 – Россия, Франция
1 – Грузия, Монголия, Бразилия ,Китай, Азербайджан, Италия.
Финалы состоятся 13 и 14 мая.
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