У Алимханулы наименьший вес в карьере перед боем с Батлером

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы и претендент на титул из Канады Стивен Батлер (32-3-1, 26 КО) прошли официальное взвешивание перед боем.

Стрелка весов под Алимханулы остановилась на отметке в 72,2 кг — и это его наименьший вес в профессиональной карьере. Вес Батлера — 72,4 кг.

Бой Алимханулы – Батлер пройдет 13 мая в США. Для Алимханулы это вторая защита титула.

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