У Алимханулы наименьший вес в карьере перед боем с Батлером

Теги WBO бокс Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы и претендент на титул из Канады Стивен Батлер (32-3-1, 26 КО) прошли официальное взвешивание перед боем.

Стрелка весов под Алимханулы остановилась на отметке в 72,2 кг — и это его наименьший вес в профессиональной карьере. Вес Батлера — 72,4 кг.

Бой Алимханулы – Батлер пройдет 13 мая в США. Для Алимханулы это вторая защита титула. 

У Жумагулова не задался год в UFC: сорвалось уже три боя, а дата следующего поединка пока под вопросом

Деметриус Джонсон о Кайрате Ахметове: «Он – потрясающий боец»

Исмагулов проведет бой с представителем топ-15 UFC

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий