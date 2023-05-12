Кайрат Ахметов о Деметриусе Джонсоне: «Таких соперников у меня не было, он – легенда. Это меня мотивирует»

Казахстанец Кайрат Ахметов рассказал о потенциальном бое с чемпионом ONE Деметриусом Джонсоном:

«Я долгое время стремился подраться опять за титул и очень хотел встретиться в клетке с Мышонком… Если этот бой состоится, то осуществятся обе мои мечты.

Я всегда выхожу биться и побеждать. Его громкое имя меня только мотивирует. Знаю, что это – мой шанс, и все сделаю для того, чтобы в клетке подняли мою руку.

Таких соперников, как Джонсон у меня не было, он – легенда вне зависимости от весовой категории. Горжусь тем, что в нашем промоушене есть такая мировая легенда и меня мотивирует то, что скоро он будет стоять напротив меня в клетке.

Оглядываясь назад, я смотрю на долгий путь восхождения на такую вершину, которую много лет назад я не мог даже представить. А сегодня это – реальность, это не сон. Я уже на полпути к главной цели и осталось сделать еще один шаг, чтобы вписать новую главу в мою историю. Я готов!»

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