Кайрат Ахметов о стердауне с Джонсоном: «Он опасается меня»

Казахстанский боец ONE Кайрат Ахметов рассказал о стердауне с чемпионом лиги Деметриусом Джонсоном после его победы над Адриано Мораесом:

«Страха в его глазах я не увидел — такой чемпион не побоится ни с кем драться. Но мне показалось, что есть неуверенность у него в глазах. Он опасается меня, знает, насколько я силен, знает, что я пойду до конца, что я мотивирован и никогда не упускаю свой шанс. Думаю, у него в глазах точно было какое-то волнение. Думаю, что это на 100% реальный бой! Все понимают, что я давно должен был подраться за пояс. Я никогда не отказывался от других соперников и прохожу бойцов по второму кругу. Это будет очень громкий бой! Сделайте его в любой стране мира — будет много шума»

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