Сора Рахмонова проведет бой с чемпионкой NAIZA

Родная сестра Шавката Рахмонова Сора выступит на NAIZA 51, уже анонсирован ее бой с чемпионкой лиги Валерией Карыгиной.

Однако россиянка поднимается в весовую Соры, поэтому пояс на кону стоять не будет.

Рахмонова в профи идет с рекордом 3-1, все четыре боя провела в NAIZA. Валерия же стала первой чемпионкой лиги среди женщин.

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