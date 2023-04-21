Сора Рахмонова проведет бой с чемпионкой NAIZA
Родная сестра Шавката Рахмонова Сора выступит на NAIZA 51, уже анонсирован ее бой с чемпионкой лиги Валерией Карыгиной.
Однако россиянка поднимается в весовую Соры, поэтому пояс на кону стоять не будет.
Рахмонова в профи идет с рекордом 3-1, все четыре боя провела в NAIZA. Валерия же стала первой чемпионкой лиги среди женщин.
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