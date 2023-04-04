Шавкат Рахмонов дал напутствие молодежи: «Не нужно тратить время на уличные бои, надо участвовать в спорте»

В Актау 4 апреля обладатель пояса М1 Global, боец UFC Шавкат Рахмонов провел встречу с около 1 000 представителями молодого поколения, сообщает Центр общественных коммуникаций.

В ходе встречи состоялся разговор о тяжелых последствиях наркомании и потреблении токсичной продукции, в ходе которого спортсмен обратился к молодежи с призывом вести здоровый образ жизни.

В мероприятии принял участие заместитель акима области Улугбек Тналиев, который призвал молодежь брать пример с известных спортсменов.

«Стоит отметить, что не каждое достижение дается легко. На пути к любой победе стоит упорство и огромный труд. Верю, что подрастающее поколение, систематически занимающиеся спортом, как Шавкат Рахмонов, смогут стать спортсменами мирового уровня. Поэтому мы уделяем особое внимание развитию спортивной сферы и созданию новых спортивных площадок для приобщения молодежи к спорту», – сказал Улугбек Тналиев.

По словам президента лиги Naiza Нурбека Карабалы, Шавкат Рахмонов решил побывать во всех уголках страны, организовать встречи со спортивными болельщиками и воодушевить молодежь. Он считает, что такие мероприятия имеют большое значение для пропаганды спорта:

«Конечно, в социальных сетях можно заметить, что среди молодежи растет наркомания. Но не стоит забывать, что вред наркотиков касается не только вас, но и ваших родителей, родственников и братьев и сестер. Здоровое, сознательное поколение – это будущее нашей страны. Поэтому вся казахская молодежь должна заниматься спортом»

В ходе пресс-конференции болельщики Шавката Рахмонова задали интересующие их вопросы. Известный казахстанский боец UFC рассказал о личностных качествах настоящего спортсмена, поделился важными воспитательными советами и дал профессиональное направление.

«Да, я занимаюсь спортом с детства. Спортсмену обязательно нужно подчиняться дисциплине и ежедневно воспитывать себя. Кроме того, нужно помнить о нравственных качествах, быть простым и честным. Нужно прислушиваться к словам старших и проявлять к ним особое уважение. Не нужно тратить время на уличные бои, надо участвовать в спорте, чтобы флаг нашей страны развевался на международных спортивных аренах» -сказал Шавкат Рахмонов.

«Самый слабый казах в Казахстане – это я». Отсидевший представитель кокпара Галым ТТ может подраться с Дациком

«До 14 лет казахский знала лучше, чем русский». Ирина Алексеева уехала из Казахстана ради спорта, имела проблемы с WADA, а теперь рвется в UFC

Артем Резников об отношениях с Фирузой Шариповой: «Не хочу комментировать»