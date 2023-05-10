Рахмонов сфотографировался с книгой президента Казахстана

Боец UFC из Казахстана Шавкат Рахмонов опубликовал в соцсетях фото с книгой, автором которой является нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Книга «Слово об отце» («Әке туралы ой-толғау») была издана в 2005 году, задолго до того, как ее автор возглавил страну.

В 2023-м Рахмонов дважды встречался с президентом Казахстана: впервые во время праздничного мероприятия «Наурыз», а так же Рахмонов побывал на личной аудиенции у главы государства в конце марта.

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